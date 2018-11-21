Америку призвали задуматься о силе «восточной Антанты»

В отношениях между Москвой и Пекином немало трений, однако их взаимные интересы перевешивают недоверие; Россия и Китай уже сформировали «восточную Антанту», способную противостоять западным интересам, пишет американское издание The Hill.

По словам автора статьи Джеффа Хоуна, в Соединенных Штатах и Европе бытует мнение, что Россия и Китай не сумеют создать постоянный союз из-за существующих преград, в том числе «исторической взаимной враждебности», старых территориальных вопросов и столкновений на границе во второй половине XX века, передает ИноТВ.

К «историческим разногласиям» автор относит «неминуемое соперничество» за влияние в Центральной Азии. По его словам, «будучи более слабой державой», Россия не согласится на роль «младшего партнера» ни в одном из союзов.

Хоун считает, что Россия и Китай «никогда не будут такими союзниками, как США и Великобритания, или все остальные члены НАТО». «Но это не мешает Москве и Пекину заключать взаимовыгодные соглашения», – предупреждает он.

Он напомнил, что во время Первой мировой войны альянс, «благодаря которому была сформирована основа для того, что, в конечном счете, стало НАТО», назывался Антантой, что в переводе означает «сердечное согласие». По словам автора, противостояния России и Китая Западу может быть достаточно, чтобы преодолеть разногласия.

В статье The Hill подчеркивается, что самым важным преимуществом в сотрудничестве между Москвой и Пекином является то, что ни одна из этих стран не представляет экзистенциальной угрозы для другой. Ни Россия, ни Китай не намерены прививать друг другу свой государственный строй, а любая конкуренция строится вокруг земли и ресурсов. Запад, напротив, продвигает свою идеологию и свой строй как единственно верные.

Кроме того, политические центры России и Китая, несмотря на общую границу, находятся на внушительном удалении друг от друга. Американские же войска, базирующиеся и в Прибалтике, и в Японии, и в Южной Корее, «могут легко нанести удар по главным экономическим районам Китая или наиболее населенной европейской части России».

Россия и Китай – бывшие империи, считающие себя жертвами в игре западных держав. Потому, уверен автор, готовность Москвы и Пекина объединять усилия не удивляет.

По мнению Хоуна, Россия и Китай не преследуют целью завоевание Соединенных Штатов, как любят пугать «всякие паникеры». Будучи «наследницами жесткой школы прагматизма», обе страны с помощью сотрудничества хотят положить конец мировому господству Америки и заполучить себе сферы влияния, выгодные для собственного экономического роста и безопасности, указывает автор публикации. Он считает, что для этого им не нужно убирать Вашингтон с мировой арены, однако ослабление США сулит многое как России, так и Китаю.

Даже в одном из главных «камней преткновения» – Центральной Азии, которую Москва традиционно считает своим «задним двором» и на которую теперь положил глаз Пекин со своим новым проектом «Один пояс – один путь», – можно наблюдать наиболее ощутимые плоды совместной работы России и Китая, ведь обе страны заинтересованы в развитии и стабильность данного региона.

Высокий уровень сотрудничества можно также наблюдать в военной сфере, потихоньку набирают обороты совместные экономические проекты. Напряженность в их отношениях не испарится в ближайшее время, но понимание того, что общие интересы сегодня важнее, помогли набрать обороты новой «антанте».

Оказывая давление на Россию и Китай, США лишь подталкивают их ближе друг к другу. Возможно, пора уже задаваться вопросом не о том, смогут ли Москва и Пекин создать союз, а скорее о том, существует ли он уже и насколько сильным он может стать, заключил автор публикации.

Накануне американское издание National Interest написало о том, как изменилась Россия с 1990-х, отметив, что Соединенные Штаты воспринимают современный мир так же, как когда они были безальтернативным лидером.