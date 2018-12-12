Медведев высказался об изменении Конституции

Правки Конституции России могут касаться лишь актуализации статуса органов власти и развития тех или иных прав, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступив против глобальных изменений Основного закона страны.

«Изменения в Конституцию, конечно, могут быть направлены на актуализацию статуса органов власти, развитие тех или иных прав, но никогда не должны снижать уровень защиты личности, подрывать основы демократического устройства страны», – говорится в статье «25 лет Конституции: баланс между свободой и ответственностью», опубликованной в журнале «Закон». Содержание публикации приводит ТАСС.

Медведев отметил, что ему довелось представить предложения, направленные на совершенствование системы органов власти (о продлении срока полномочий президента России и Государственной Думы, а также об отчетности правительства России перед Думой), однако «эти изменения были точечными и не затрагивали права личности».

Ранее депутат Павел Крашенинников заявлял, что Конституция России прошла испытание временем.

Напомним, 12 декабря исполнится 25 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации.