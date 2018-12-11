Появились сообщения об обысках ФСБ в здании ФАС в Москве

Во вторник, 11 декабря, следователи столичной полиции совместно с оперативниками ФСБ провели выемки документов и допросы ряда руководителей Федеральной антимонопольной службы (ФАС), пишут российские СМИ.

По информации газеты «Коммерсант», следственные действия начались в здании ФАС около 15.00 мск во вторник. Издание сообщает, что целью следственно-оперативной группы были изъятие некоторых документов, а также допросы ряда высокопоставленных сотрудников ФАС, в частности, замглавы антимонопольной службы Сергея Пузыревского и Виталия Королева, начальника управления регулирования электроэнергетики Дмитрия Васильева и еще нескольких сотрудников. Следственные мероприятия продлились до вечера, так как некоторых работников ФАС, которыми заинтересовались правоохранители, не оказалось на месте.

Источники «Коммерсанта» в силовых структурах говорят, что обыски связаны с расследованием дела о покушении на особо крупное мошенничество (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В конце сентября по этому делу в Москве был задержан певец, шоумен и ресторатор Арэй Балевский. Издание сообщает, что его задержали с поличным при получении «куклы», имитировавшей 1 млн долларов, от представителей дагестанской энергетической компании «Каспэнергосбыт».

В организации считали, что тарифы на покупку электроэнергии, установленные ФСТ, ведут к ее убыткам. Компания подавала в арбитражный суд, который постановил возместить ей финансовые потери в размере 220 млн рублей, а прежние приказы признать незаконными, однако ФАС с исполнением решения суда не торопилась, пишет издание. После этого к дагестанской компании пришел певец Балевский и предложил им решение проблемы, пояснив, что имеет знакомства в ФАС. За свои услуги он попросил 1,8 млн долларов. Компания обратилась в ФСБ. Действия певца квалифицировали как попытку мошенничества, но связи певца с ФАС все же решили проверить, заключает «Коммерсант».