ЕС перевел Украине полмиллиарда евро

Европейский Союз направит Украине первый транш в размере 500 млн евро по программе макрофинансовой помощи EС, сообщил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

«Сегодня ЕС выделяет 500 млн евро макрофинансовой помощи Украине. ЕС продолжает свою активную деятельность в Украине и поддержку ее народа», - приводит слова Домбровскиса «Интерфакс»

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о получении транша и поблагодарил европейских коллег за поддержку в проведении реформ в стране.

«Хорошая новость из Брюсселя! Европейский Союз перечислил Украине первый транш Четвертой программы макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро. Благодарен за высокую оценку, доверие и поддержку нашего государства во внедрении евроинтеграционных реформ», – написал Порошенко в Facebook.

В ноябре после выполнения Киевом всех необходимых условий Европейская Комиссия одобрила выделение и перевод Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС. Таким образом общая сумма макрофинансовой помощи Украине составила 3,3 млрд евро, сообщили в Еврокомиссии.