Путин высказался по поводу предложения выделить пытки в отдельное преступление

Президент РФ Владимир Путин отметил, что в правоохранительных органах есть проблемы, но не стал однозначно поддерживать предложение о выделении в отдельный состав преступления такие проявления как пытки задержанных.

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, председатель межрегиональной общественной организации «Комитет против пыток» Игорь Каляпин предложил президенту выделить пытки в отдельную статью Уголовного кодекса России, передает ТАСС.

«Тема очень важная и очень чувствительная. Тема, которую вы подняли, прежде всего, зависит от уровня правосознания, закрепившегося в обществе, но, безусловно, для того, чтобы этот уровень повышать, нужно бороться с этими явлениями», – заявил президент.

Он предложил внимательно посмотреть, что в этой ситуации «можно и нужно сделать дополнительно» и нужно ли вообще вводить «специальный состав». Путин напомнил, что в российском законодательстве уже есть статья, которая предусматривает уголовное наказание за истязание.

«Я знаю, что считают специалисты некоторые, что это имеет отношение прежде всего к семейным отношениям. Надо все это внимательно проанализировать», – сказал президент, подчеркнув, что не имеет значения, должностное это преступление или нет. Он акцентировал внимание на необходимости системы действий.

По его словам, в сфере правоохранительных органов много проблем.

«Их надо решать и мы обязательно найдем формулировки и отразим в сегодняшних поручениях», – подытожил глава государства.

В последнее время тема пыток стала особенно актуальной в связи с вниманием к этой проблеме в российских колониях после серии громких случаев.