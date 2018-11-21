Путин рассказал про разговор о Бутиной «со всеми руководителями спецслужб»

Президент России Владимир Путин заявил, что россиянке Марии Бутиной грозит в США 15 лет ни за что, ее не знают ни в одной из российских спецслужб.

«Эта вот девушка несчастная сидит, наша Бутина, ей грозит 15 лет лишения свободы, за что? Я когда услышал, что вокруг нее что-то происходит, у нас публичное мероприятие, да мне и скрывать нечего, для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб, кто такая? Никто о ней вообще ничего не знает», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что о ней что-то знают в Совете Федерации, где Бутина работала у кого-то из заместителей председателя верхней палаты парламента.

«Ей за это 15 лет может быть назначено, это вообще что такое? Изначально придумывать, чего ей накрутят на эти 15 лет», – сказал Путин на заседании СПЧ.

30-летняя россиянка Бутина арестована в Вашингтоне 15 июля, ее обвиняют в деятельности в пользу правительства России на территории США без разрешения минюста.

В понедельник появилась информация о том, что Бутина запросила сделку со следствием. Однако ее отец заявил, что она не намерена оговаривать себя на суде и брать на себя несуществующую вину.