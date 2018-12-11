Житель Екатеринбурга получил роль в фильме Гая Ричи

Команда британского режиссера Гая Ричи пригласила екатеринбуржца Леона Янина на съемки в новом фильме, он получил роль второго плана.

Янин получил приглашение на съемки после того, как написал Гаю Ричи в Twitter, предложив спортивный челендж, сообщает «Ридус».

«Он не сразу мне ответил, написал, чтобы с этим вопросом лучше обратиться к Джейсону Стэтхэму. Я нашел Джейсона в Instagram. Снял короткий ролик на телефон и отправил Джейсону в директ. Я и не надеялся, что мне кто-то ответит», – сказал он.

На видео россиянин приседает с зимней резиной в руках и предлагает Стэтхэму это повторить.

Стэтхем написал, что принимает вызов. Он стал выкладывать свои ролики и пригласил присоединиться Гая Ричи.

Вскоре Янина позвали сняться в новом фильме Ричи. Он получил роль второго плана. Съемки начнутся в июне 2019 года.

«В марте полечу в Прагу на репетицию и читку сценария. А сами съемки пройдут в Сербии и Хорватии. По сценарию им как раз нужен русский. Роль первого плана, естественно, у Джейсона. Проб у меня не будет, потому что меня уже утвердили на роль», – сказал Янин.

У Янина нет актерского образования, последнее время он работал торговым представителем.

В июне режиссер Гай Ричи снял рекламное видео, связанное с чемпионатом мира по футболу в России.