На самолете Москва – Сургут пострадали два бортпроводника

Бортпроводники авиакомпании UTair пострадали во время турбулентности на рейсе Москва – Сургут, сообщил источник в сургутском аэропорту.

Двое работников авиакомпании сообщили о глубоких царапинах, полученных во время тряски воздушного судна, рассказал собеседник Ura.ru.

«Хотя непонятно, как и чем там можно было поцарапаться – в самолетах все конструкции специально делаются гладкими, чтобы избежать подобных случаев. Да и вообще во время турбулентности нужно пристегиваться», – отметил источник.

Собеседник «Интерфакса» в том же аэропорту отметил, что посадка была сложной.

«Благодаря мастерству экипажа самолет удалось благополучно посадить в Сургуте. После посадки самолет осмотрели техники», – сказал он.

Ранее в сети опубликовали видеозапись посадки Boeing 737-800 во время сильного шторма в аэропорту Пальма-де-Майорки.