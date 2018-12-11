В центре кибербезопасности заявили об атаках из США и ЕС

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11 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 15:55  |  vz.ru
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Какую цену заплатят французы за «революцию желтых жилетов»

Протесты французов обойдутся экономике в миллиарды долларовФото: Christophe Ena/AP/ТАСС
Не прекращающиеся четыре недели беспорядки во Франции приведут к замедлению французской экономики в два раза в последнем квартале. Ущерб в деньгах может доходить до 10 млрд долларов, если, конечно, беспорядки не растянутся еще на несколько месяцев. Тогда разбегутся не только последние туристы. Кто пострадал, а кто выиграл от всей этой предрождественской истории? Подробности...
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Французский бунт ударит по Евросоюзу

Демонстранты ставят нынешние события в один ряд с ключевыми датами французских бунтовФото: Benoit Tessier/Reuters
Неожиданное восстание «желтых жилетов» лишь подтверждает глубину проблем не Франции, а Европы в целом – большинство населения ключевых стран Европы недовольно как существующим политическим курсом, так и национальными элитами, этот курс проводящими. В ответ на глобализацию поднимается популистская (от слова народ) волна – которая или сметет правящие силы, или погрузит Евросоюз в тяжелый внутренний кризис. Подробности...
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Солженицын сделал для русских меньше, чем мог бы

Математик, добившийся признания литературой, и сталинский стипендиат, арестованный Смершем прямо на фронтеФото: Владимир Саяпин/ТАСС
Ровно сто лет назад в Кисловодске, находившемся тогда под контролем Добровольческой армии, родился Александр Солженицын – сталинский стипендиат и нобелевский лауреат, предлагавший превратить СССР в русское национальное государство и подороже продать Курильские острова. Для советской власти он был врагом. Но что означает его фигура для современной России? Подробности...
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Какие секреты обнаружит Латвия в «архивах КГБ»

В этом здании раньше и находились те самые архивы, которые были обнародованы, – они принадлежали КГБ Латвийской СССРФото: Ints Kalnins/Reuters
В Латвии решено опубликовать так называемые архивы КГБ – и это сразу вызвало в стране немалый ажиотаж. Публика жаждет зрелищ и разоблачений «кровавого советского режима». Что на самом деле они обнаружат в публикуемых документах и почему вместо «ящика Пандоры» будет открыта скорее коробка с рождественскими фейерверками? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Макрон выполнил обещания и разочаровал избирателей

Екатерина Соколова, политолог, руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ
Требования «желтых жилетов», несмотря на некоторую эклектичность, вполне себе характерный набор левопопулистских предложений, в то время как Макрон, несмотря на членство в социалистическом правительстве, больше тяготеет к правым подходам. Подробности...

«Жить не по лжи» мы реализовали с перехлестом

Андрей Бабицкий, журналист
Первой вещью, перевернувшей страну, стал «Один день Ивана Денисовича». Фигура Александра Солженицына давно стала и остается настоящим яблоком раздора для российской общественности. Факт этот легко объясним. Подробности...
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Цукерберг строит идеальный тоталитаризм

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Письмо создателя соцсети Facebook Марка Цукерберга побудило многих впервые внимательно вчитаться в правила сообщества, с которыми все в свое время согласились автоматически, не изучая, – нажатием кнопки «Принять». И в правилах открылись бездны. Подробности...
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        • В ближайшие 10-15 лет

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          В центре кибербезопасности заявили об атаках из США и ЕС

          11 декабря 2018, 14:10

          Текст: Алина Назарова

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          Главные источники кибератак находятся в Соединенных Штатах и Евросоюзе, в то время как обвинения России в кибератаках никогда не подтверждаются достоверными техническими данными, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

          Он привел статистику географического распределения источников кибератак за 2016-2017 годы, которую представили ведущие компании в области информационной безопасности. «Эти данные наглядно показывают, что главным источником вредоносной деятельности являются США и Европейский союз», – сказал Мурашов, передает ТАСС.

          Согласно данным Центра, наиболее активными участниками всех видов атак являются США, на долю которых приходится до 49,6%, в том время как на долю России – от 1,7% до 4% в зависимости от вида атаки.

          Мурашов также отметил, что обвинения западных стран в адрес России в хакерских атаках не подтверждаются техническими данными. Он напомнил, что в последнее время компьютерные атаки, их источники и последствия являются излюбленной темой для зарубежных СМИ. «Они активно закрепляют в общественном мнении тезис, что за большинством атак стоит Российская Федерация, что именно наша страна вмешивается в политические процессы других стран, в том числе влияет на выборные. При этом обвинения никогда не подтверждаются достоверными техническими данными, которые могут быть проанализированы экспертами», – заявил он.

          Мурашов подчеркнул, что западные СМИ предпочитают не вспоминать о том, что информационное пространство России является неотъемлемой частью глобального, и, как следствие, разделяет все его проблемы. Мнение экспертного сообщества при этом замалчивается.

          Кроме того, Мурашов напомнил, что США и страны Евросоюза выступают против российских инициатив в ООН по обеспечению международной информационной безопасности, в то время как эффективное противодействие компьютерным атакам возможно только в рамках совместных усилий всех заинтересованных сторон. «В связи с этим вызывают недоумение действия официальных властей США, которые в одностороннем порядке фактически заблокировали функционирование механизмов двустороннего сотрудничества наших стран в сфере обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий», – сказал он.

          Мурашов добавил, что российские ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа. Так, за 2018 год было выявлено 4,3 млрд атак. «Из них более 17 тыс. наиболее опасных компьютерных атак. Для сравнения за весь 2017 год эти показатели составили 2,4 млрд воздействий и 12 300 наиболее опасных атак», – отметил Мурашов.

          В Центре подчеркнули, что с июня 2017 года фиксировалось проведение компьютерной атаки всего российского интернета. Атаки происходили в том числе во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным в июне 2017 года и во время выборов главы государства в марте 2018 года. При этом за кибератаками стояла иностранная спецслужба, передает РИА «Новости».

          Специалисты также отметили, что США до осени 2016 года по официальным каналам не сообщали России о каких-либо попытках взлома серверов Демократической партии. Кроме того, Россия готова опубликовать всю переписку с Вашингтоном по «вмешательству» в выборы американского президента.


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