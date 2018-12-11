В центре кибербезопасности заявили об атаках из США и ЕС

Главные источники кибератак находятся в Соединенных Штатах и Евросоюзе, в то время как обвинения России в кибератаках никогда не подтверждаются достоверными техническими данными, сообщил замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

Он привел статистику географического распределения источников кибератак за 2016-2017 годы, которую представили ведущие компании в области информационной безопасности. «Эти данные наглядно показывают, что главным источником вредоносной деятельности являются США и Европейский союз», – сказал Мурашов, передает ТАСС.

Согласно данным Центра, наиболее активными участниками всех видов атак являются США, на долю которых приходится до 49,6%, в том время как на долю России – от 1,7% до 4% в зависимости от вида атаки.

Мурашов также отметил, что обвинения западных стран в адрес России в хакерских атаках не подтверждаются техническими данными. Он напомнил, что в последнее время компьютерные атаки, их источники и последствия являются излюбленной темой для зарубежных СМИ. «Они активно закрепляют в общественном мнении тезис, что за большинством атак стоит Российская Федерация, что именно наша страна вмешивается в политические процессы других стран, в том числе влияет на выборные. При этом обвинения никогда не подтверждаются достоверными техническими данными, которые могут быть проанализированы экспертами», – заявил он.

Мурашов подчеркнул, что западные СМИ предпочитают не вспоминать о том, что информационное пространство России является неотъемлемой частью глобального, и, как следствие, разделяет все его проблемы. Мнение экспертного сообщества при этом замалчивается.

Кроме того, Мурашов напомнил, что США и страны Евросоюза выступают против российских инициатив в ООН по обеспечению международной информационной безопасности, в то время как эффективное противодействие компьютерным атакам возможно только в рамках совместных усилий всех заинтересованных сторон. «В связи с этим вызывают недоумение действия официальных властей США, которые в одностороннем порядке фактически заблокировали функционирование механизмов двустороннего сотрудничества наших стран в сфере обеспечения безопасности информационно-коммуникационных технологий», – сказал он.

Мурашов добавил, что российские ресурсы подвергаются массированным компьютерным атакам из-за рубежа. Так, за 2018 год было выявлено 4,3 млрд атак. «Из них более 17 тыс. наиболее опасных компьютерных атак. Для сравнения за весь 2017 год эти показатели составили 2,4 млрд воздействий и 12 300 наиболее опасных атак», – отметил Мурашов.

В Центре подчеркнули, что с июня 2017 года фиксировалось проведение компьютерной атаки всего российского интернета. Атаки происходили в том числе во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным в июне 2017 года и во время выборов главы государства в марте 2018 года. При этом за кибератаками стояла иностранная спецслужба, передает РИА «Новости».

Специалисты также отметили, что США до осени 2016 года по официальным каналам не сообщали России о каких-либо попытках взлома серверов Демократической партии. Кроме того, Россия готова опубликовать всю переписку с Вашингтоном по «вмешательству» в выборы американского президента.