Крашенинников: Наша Конституция прошла испытание временем

«Это солидный возраст, который доказывает ее жизнеспособность» – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Павел Крашенинников по поводу приближающегося 25-летнего юбилея российской Конституции.

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что конституции, существовавшие ранее, были менее «живучими», чем нынешняя. По мнению депутата, жизнеспособность существующей Конституции заключается в универсальности ее закона.

«Наш действующий основной закон универсален, в нем нет вакуума, он дает возможность развиваться и государству, и обществу, закрепляя базовые права», – пояснил собеседник.

«Я наблюдал, как Конституция РФ готовилась, ее авторы – мои учителя – смогли сделать документ универсальным. Сегодня мы можем сказать, что она прошла испытание временем, и я надеюсь, что наша Конституция поработает еще много лет», – сказал Крашенинников.

Напомним, 12 декабря исполнится 25 лет со дня принятия Конституции Российской Федерации.

«Это солидный возраст, который доказывает ее жизнеспособность», – подчеркнул Крашенинников.