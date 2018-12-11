Россияне высказались о проблеме насилия в отношении женщин

Более 70% россиян считают важной проблему насилия в отношении женщин, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

«Проблема насилия в отношении женщин для большинства россиян (73%) является важной. Женщины (79%) и молодые люди от 18 до 24 лет (83%) чаще остальных говорят о значимости этого вопроса», – говорится в сообщении ВЦИОМ.

Иного мнения придерживаются 18% опрошенных. Это чаще всего мужчины (24%) и 45-59-летние (22%).

Почти половина (49%) опрошенных считает, что чаще всего женщины в России сталкиваются с неприличными комментариями, ремарками, грубыми шутками, а 47% говорят об оскорбительном отношении.

Также многие респонденты говорят о частых случаях ущемления прав женщин (36%), о случаях физического насилия (32%), насилии сексуального характера (25%), домогательствах (24%).

Половина опрошенных считает, что опасность стать жертвой насилия для женщин выше в малолюдных, тихих местах. Угроза столкнуться с насилием существует в семье (38%), в интернете (21%), а также на работе (11%) и учебе (8%).

«Опрос показал, что грубые шутки и принижающие комментарии в отношении женщин являются практически повсеместным явлением. Осознание проблемы, ее обсуждение в публичном пространстве – первый шаг на пути к изменениям», – сказала руководитель практики социального моделирования и прогнозирования департамента исследований Юлия Баскакова.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4 декабря 2018 года методом телефонного интервью с объемом выборки 1,6 тыс. респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

В октябре международная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в соответствии с которым декриминализация семейных побоев в России привела к росту домашнего насилия.