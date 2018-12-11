Жителей Ямала возмутило выступление девушки на пилоне на молодежном конкурсе

В Новом Уренгое на молодежном конкурсе выступила девушка с танцем на пилоне, что возмутило зрителей, так как в зале присутствовали дети.

Видеозапись танца на пилоне появилась в местных сообществах в соцсетях. На записи видно, что девушка танцует в присутствии детей, передает РИА «Новости».

Начальник муниципального управления по работе с молодежью и общественностью Оксана Реймер рассказала, что конкурс был открытый, возрастная категория – от 14 до 35 лет, но туда попали и группы с маленькими детьми.

По ее словам, это был отборочный этап ко Дню молодежи, поэтому репетиций не проводили: люди просто приходили и выступали.

«Номер на пилоне когда был заявлен, организаторам надо было напрячься и отсмотреть его заранее», – отметила Реймер.

Она считает, что еще одной ошибкой организаторов стало то, что они не извинились потом перед зрителями и другими участниками.

«Она была одета, на ней бежевое трико, хотя пишут, что она раздетая. Просто сам номер – не формат, даже если бы конкурс был не для детей. Попрошу внести их просмотр предварительный. Понятно, что открытый, молодежный (конкурс), но это не значит, что не нужно ничего смотреть», – сказала она.

В новоуренгойском центре «Молодежный», организовавшем конкурс, не стали комментировать ситуацию.