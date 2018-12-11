Симоньян пообещала, что RT продолжит «раздражать, пугать и злить» Запад

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сказала, что RT исполняется 13 лет, и пообещала телеканал продолжит «и дальше раздражать, пугать и злить мейнстримный истеблишмент».

«Торжественно клянемся, что будем и дальше раздражать, пугать и злить мейнстримный истеблишмент. С днем рождения, RT!» – написала Симоньян в Facebook.

Она также опубликовала подборку заявлений западных политиков и СМИ о телеканале RT. «Секрет влиятельности RT должен стать темой дальнейших исследований, но пока мы не знаем, как его объяснить», – писала газета The Washington Post.

Французский президент Эммануэль Макрон называл RT «органом лживой пропаганды» и «агентами влияния». Премьер Британии Тереза Мэй советовала гостям студии RT «отдавать себе отчет, что ты рискуешь стать орудием российской пропаганды». Кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон говорила об RT как об «оружии России» и «новом виде холодной войны».

Французские СМИ ранее писали, что «скандально известный» российский телеканал Russia Today является «орудием» российской «мягкой силы» и «инструментом влияния» Москвы. RT France начал вещание 18 декабря прошлого года.