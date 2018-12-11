На заседании нового состава СПЧ подняли проблему защиты прав соотечественников

Жалобы на нарушение прав соотечественников за рубежом идут отовсюду, сообщается о незаконных задержаниях и арестах, создании препятствий для журналистской и дипломатической работы, сообщил на заседании СПЧ во вторник член совета Александр Брод.

Широкое распространение получила практика экстрадиции в США россиян, задержанных в третьих странах, остро стоит проблема соблюдения прав детей россиян за границей, продолжается давление на активистов русскоязычных НКО в странах ближнего зарубежья, перечислил член СПЧ Александр Брод, выступая на заседании президентского совета во вторник.

Правозащитник предложил готовить регулярные ежегодные доклады МИД России о проблеме соотечественников, подключая к этой деятельности Общественную палату России, СПЧ, уполномоченных по правам человека и правам ребенка - и переводить эти доклады на основные языки ООН.

«Эта тема поднималась мною год назад, после чего президентом было дано поручение о создании рабочей группы при МИДе и мне хотелось бы рассказать о том, что было сделано, как прошли заседания этой группы, дать общий обзор проблематике», – рассказал Брод газете ВЗГЛЯД.

Несмотря на работу фонда защиты соотечественников, на то, что Совет реагировал на нарушения запросами, а к проблемам, по мере необходимости, подключалась уполномоченный по правам человека – Татьяна Москалькова, дискриминация в течение года все равно присутствовала, признался эксперт.

«В связи с ростом подобных инцидентов и появления их новых особенностей, нужно подумать о совершенствовании механизмов работы и на эту тему я и хотел бы поговорить», – отметил Брод.

Наибольшее количество жалоб и обращений, по его словам, было зафиксировано в странах Балтии и в США, но жалобы шли практически отовсюду.

«Из братской Белоруссии, из Узбекистана и Киргизстана. В основном это жалобы относительно дискриминации трудовых прав», – пояснил собеседник.

Брод также отметил, что большое количество жалоб по поводу дискриминации священнослужителей, россиян и высылки российских журналистов, приходится на Украину. Подобные примеры, по его словам, исчисляются там десятками, сотнями и происходят практически ежедневно.

Эксперт отметил положительные изменения в новом составе СПЧ и активное подключение новых участников к процессу его работы.

«Состав совета интересный, появились новые, активные люди, которые уже включились в работу это и Генри Резник, и Анатолий Ковлер и Александр Сокуров. Появились люди, которые практически ежедневно участвуют в дискуссиях, проявляют активность в интернете совместно с членами предыдущего состава, которые зарекомендовали себя, как опытные эксперты и люди с активной гражданской позицией», – рассказал Брод.

Эксперт назвал новый состав СПЧ «работоспособным», подчеркнув, что в нем нет случайных людей. «В прошлом составе были коллеги, которые не выезжали в регионы, не приходили на заседания, не участвовали активно в голосовании и, конечно, такие члены в новый состав не вошли. Сегодняшний состав СПЧ прошел огонь воду и медные трубы, пополнившись новыми, не равнодушными людьми», – пояснил правозащитник.

«Сейчас завершилось обсуждение рекомендаций для ФСИНа, проходило оно очень активно, с предложениями от новых членов совета. Я с оптимизмом смотрю на ближайшие пять лет работы СПЧ, думаю, он не будет бояться ставить острые вопросы перед властью и озвучивать их, проблемой для нынешнего состава не будет», – заключил собеседник.

Новый состав СПЧ был утвержден в начале декабря и обновился на треть. Первое заседание обновленного совета было намечено на 11 декабря.