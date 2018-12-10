В Финляндии прошли акции протеста в связи с насилием над детьми

В понедельник члены оппозиционной партии Финляндии «Истинные финны» провели перед мэрией Оулу акцию протеста в связи со случившимися недавно случаями насилия над несовершеннолетними, в которых подозревают иностранцев.

Местное управлении полиции сообщило, что на акцию пришли около 100 человек, передает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы полиция четко давала информацию и заранее предупреждала (о возможной опасности контактов с мигрантами). Но также хотим, чтобы город принял необходимые меры по интеграции (мигрантов) и проводил работу, предотвращающую (случаи изнасилований)», - сказал он.

Тюнккюнен добавил, что есть в этой связи вопросы и к политике правительства в отношении просителей убежища. По его словам, "вызывает сожаление, что люди, получившие отказ в убежище, продолжают свободно находиться в Финляндии», – сказал депутат горсовета Себастьян Тюнккюнен.

Во время акции к микрофону выходил мигрант, речь которого вызвала у публики недовольство. Полиции пришлось остановить атаку финна на выступающего.

Ранее «Истинные финны» призывали другие оппозиционные организации присоединиться к их запросу в адрес правительства Финляндии об отчете по работе с защитой финских граждан в условиях увеличивающегося миграционного потока.

Причиной для обращения и акции послужила серия изнасилований несовершеннолетних. По версии местных СМИ, минимум за одним из преступлений стояла группа финских мигрантов, некоторые из которых уже получили гражданство, а остальные находились в статусе беженцев.