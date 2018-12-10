Санкции ЕС из-за выборов в Донбассе назвали неэффективными

Постпред России при ЕС Владимир Чижов уверен, что новые санкции Евросоюза, которые ввели из-за выборов в Донбассе, не будут эффективными.

«Речь идет о добавлении в, условно говоря, крымский «стоп-лист» девяти человек. Это те, кто непосредственно занимался организацией ноябрьских выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Если формально подходить к этому, то все эти девять человек граждане Украины», – рассказал Чижов.

Он обратил внимание на то, что новые санкции принципиально ничего не изменят, пишет РИА «Новости».

«Несколько раньше аналогичным образом расширялся «стоп-лист» за счет тех, кто возглавлял избирательные комиссии в Крыму и Севастополе, и эта пагубная линия, к сожалению, пока продолжена», – добавил постпред.

Ранее стало известно, против кого ввел санкции Евросоюз за организацию выборов в Донбассе.

Напомним, в ДНР и ЛНР выборы состоялись 11 ноября. В Донецкой народной республике выиграл Денис Пушилин, в Луганской народной республике – Леонид Пасечник.