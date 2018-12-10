Россияне негативно отреагировали на выпуск программы про дачу Захаровой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова приняла участие в программе «Дачный ответ», в ходе которой на участке был построен дом с камином, «умными» датчиками и антикварной мебелью; однако многие россияне негативно восприняли передачу.

«Это путешествие в мечту, в это нельзя поверить», – прокомментировала результат работы специалистов из передачи «Дачный ответ» на НТВ Захарова.

Коллекции миниатюрной восточной мебели в новом доме отведено особое место. По словам НТВ, она напоминает о времени, проведенном в Китае с родителями. «Миниатюрная китайская жизнь» состоит из кукольных шкафчиков, умывальников и этажерок, пишет ТАСС.

В передаче также показали собаку Захаровой Нику, которую представитель МИД взяла из приюта.

Многие россияне восприняли изменения на даче Захаровой негативно. Многие пользователи соцсетей задавали вопрос о том, почему передача не ездит к тем, кто не в состоянии самостоятельно сделать ремонт, но нуждается в нем.

«А дачный ответ не хочет переделать дом пенсионерки, которой всей страной люди собирали на дрова?!» – написала Татьяна Нильсен.

«Жители Российских бараков рады за Марию Захарову и за помогающий «нуждающимся» людям «Дачный ответ» – прокомментировал Сергей Смирнов.