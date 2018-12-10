Сирийская армия демобилизовала призванных в 2013 году военных

После прекращения боевых действий на большинстве фронтов руководство сирийской армии демобилизовало призывников и офицеров запаса.

Генштаб сирийской армии издал в понедельник приказ о прекращении действительной службы для призывников, которые на пять лет превысили первоначальный 18-месячный срок обязательной военной службы, сообщает Reuters.

Также будут демобилизованы офицеры запаса, которые были призваны в 2013 году.

Приказ вступит в силу в начале следующей недели.

Демобилизация призывников началась в мае, вскоре после возвращения под контроль сирийской армии Восточной Гуты.