Началась проверка по поводу «червей» в нижегородской школе

Роспотребнадзор Нижегородской области проверит сведения о червях в блюдах столовой школы №85 Нижнего Новгорода.

«Роспотребнадзор проводит проверку информации, опубликованный в СМИ, о червях в еде в 85-й школе», – пояснили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Ранее местные СМИ сообщили, что в одном из нижегородских пабликов во «ВКонтакте» опубликованы фото тарелки с едой, где ползают черви. Фото сопровождалось подписью «Наш школьный обед сегодня. 85-я школа. Приятного аппетита».

В 2016 году посетители McDonald's в США нашли в бургерах червей.