Медведев расширил перечень жизненно важных лекарств

Глава российского правительства Дмитрий Медведев распорядился расширить перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств до 735 препаратов.

«Я недавно давал интервью российским телеканалам по итогам года и рассказывал о перечне ЖНВЛП, который у нас насчитывал 699 лекарств, и сказал, что в ближайшее время мы его расширим. Хочу сообщить о том, что я подписал решение о его расширении до 735 позиций», – сказал кабмина, передает ТАСС.

Он отметил, что в обновленный перечень включены как новые препараты, так и дополнительные лекарственные формы. Таким образом в список вошли еще 36 наименований, в том числе, одно лекарство включено в перечень дорогостоящих.

Премьер также утвердил программу государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помощи на 2019-2021 годы. Медведев подчеркнул, что бесплатное оказание качественной медпомощи вытекает из норм, установленных Конституцией, передает РИА «Новости».

По словам премьера, программа госгарантий устанавливает перечень видов, форм и условий бесплатной медпомощи. Он отметил, что новеллой нынешней программы является расширение списка редких заболеваний, для лечения которых лекарства закупаются на федеральном уровне.

«Установлен также четкий срок проведения компьютерной томографии для пациентов, которые страдают онкологическими заболеваниями. Это важная гарантия. Теперь он не должен превышать двух недель со дня назначения», – сказал Медведев, назвав документ важным, заявив, что правительство будет отслеживать его реализацию.