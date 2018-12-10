Федотов предложил разработать национальный план по защите прав человека

России следует разработать национальный план действий по защите прав человека, заявил советник президента, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

«Такие планы существуют в разных странах уже давно, причем в самых разных странах – и в Китае, и в Финляндии, и во многих других. На постсоветском пространстве это, например, Казахстан и Армения», – сказал Федотов, передает ТАСС.

По его мнению, что Россия тоже должна разработать такой национальный план действий. «Такой инструмент стратегического планирования, который объединил бы вопросы по защите прав детей, женщин, инвалидов, национальных меньшинств», – добавил Федотов.

Над этим планом, по его словам, должны работать вместе правительство страны и гражданское общество. «И дальше мониторить реализацию этой дорожной карты. Речь идет о системной работе по улучшению ситуации с правами человека в нашей стране. Технология была разработана ООН. Многие страны мира эту технологию взяли на вооружение. Нам тоже не следует здесь отставать», – отметил Федотов.