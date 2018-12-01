В порту Одессы обнаружили радиоактивный груз

Стационарная система радиационного контроля «Янтарь» среагировала на контейнер с грузом абразивных материалов во время проверки пограничного контроля в Одесском морском порту, сообщают украинские СМИ.

По информации местного издания «Таймер», груз перемещался автомобилем.

Согласно результатам проведенного исследования, уровень гамма-излучения контейнера превышает естественный фон в 10 раз.

Груз доставлен на отдельную стоянку для дальнейшего разбирательства.