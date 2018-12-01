Британские СМИ заподозрили Роскосмос в зависти к НАСА

Роскосмос сообщил о планах создать лунную базу к 2040 году после того, как американское космическое агентство также анонсировало, что Соединенные Штаты собираются «вернуться на естественный спутник Земли и остаться там окончательно», пишет британская The Daily Mail.

В Роскосмосе заявили, что отправка экипажа и создание базы на естественном спутнике Земли станет первостепенной задачей. Содержание статьи британского издания приводит ИноТВ.

Президент РАН Александр Сергеев, слова которого приводит Daily Mail, отметил, что вопросы освоения Луны в настоящее время возглавляют повестку дня российского Совета по космосу. «Мы понимаем нашу ограниченность в ресурсах, геополитическая ситуация не способствует привлечению этих ресурсов. Поэтому очень важным является вопрос выбора нашей стратегии», – сказал он.

Британская газета отмечает, что ранее НАСА объявило о своих планах «вернуться на Луну и обосноваться там навсегда».

Глава американского космического агентства Джим Брайденстайн отмечал, что люди смогут появиться на Луне в течение ближайшего десятилетия. «Мы собираемся использовать ее ресурсы и долететь с этим до самого Марса», – сказал он.

Напомним, в проекте решения совместного заседания Роскосмоса и совета РАН по космосу говорится, что развернуть полномасштабную российскую базу на Луне планируется между 2036 и 2040 годами.