Порошенко назвал срок проведения «объединительного собора»

Так называемый объединительный собор раскольнических церквей на Украине может состояться в середине декабря или даже раньше, заявил президент страны Петр Порошенко.

«Могу сказать, что он будет в середине декабря, а может, и в первой половине декабря», – приводятся слова Порошенко в сообщении на сайте президента Украины.

«Украина приобретает духовную независимость. Это исключительное историческое событие, которое справедливо было бы сравнить с обретением политической независимости», – заявил Порошенко.

Он добавил, что дату этого собора объявит константинопольский патриарх.

Ранее на этой неделе сообщалось, что, по мнению патриарха Константинопольского Варфоломея, «объединительный собор» раскольнических церквей Украины удастся провести в декабре 2018 года.