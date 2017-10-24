Блогеры неоднозначно отреагировали на смерть Буша-старшего

Российские блогеры отреагировали на смерть 41-го американского президента Джорджа Буша-старшего, вспомнив его отзывы о русских и реакцию на окончание холодной войны.

«Если Буш умер, значит вечную жизнь пока не придумали», – написал в своем Telegram-канале блогер под ником Николай Ставрогин.

Вспомнили блогеры и достижения 41-го президента США, который скончался в 94 года:

«Именно он торжественно провозгласил в январе 1992 года: «Милостью божьей Америка выиграла холодную войну». Но главным эпизодом президентства Буша-старшего была «Буря в пустыне» – война против Ирака. Операция опиралась на мировой консенсус. Первый и последний акт «нового мирового порядка», – сообщили авторы канала Россия в глобальной политике.

«Знаете, почему его не избрали на второй срок, когда на выборах его обошёл Билл Клинтон? Ведь и маленькая победоносная война «Буря в пустыне» была, и Союз он победил, и экономика из краткосрочной рецессии начала выкарабкиваться? А потому, что экономический рост возобновился, но новые рабочие места не появлялись. Этого ему и не простили. Не зря же ФРС теперь уделяет первостепенное внимание не столько инфляции, сколько ситуации на рынке труда, а Трамп ставит себе в заслугу как снижение расходов домохозяйств, так и расширение занятости.

Эхо Буша», – считают авторы канала Антискрепа.

Среди воспоминаний было и военное прошлое Буша-старшего:

«Умер Джордж Буш. Последний глава государства, который воевал во Второй Мировой войне (с 17 лет вместо колледжа, летчик)», – сообщил Илья Семенов.

Не скрывали некоторые блогеры своего отношения к бывшему американскому президенту:

"Умер Джордж Буш-старший".



94 года. Да. Почти век прожил. Даже сам Сатана старался максимально отсрочить встречу с этим человеком, до того противно было.. — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 1 декабря 2018 г.

Были и те, кто вспомнил одно из интервью Буша-старшего, в котором он эмоционально отзывался о русских:

Умер Джордж Буш-старший



"Россия преодолеет свои нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит всех, кто её нынче обидел... Я знаю русских, они ничего не простят, ничего не забудут"

(из интервью Джорджа Буша для "The New-York Times" в 1992 году) — Роман Медончак (@RMedonczak) 1 декабря 2018 г.

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш-старший умер на 95-м году жизни 30 ноября 2018 года. Он был главой Белого дома в 1989–1993 годах; в период его правления произошел распад Варшавского договора, падение Берлинской стены и распад СССР.

Американские президенты выразили соболезнования в связи со смертью Буша-старшего.