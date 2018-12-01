Кожемяко принял решение расширить программу «400 дворов»

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1 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 11:34  |  vz.ru
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Центр меняет отношение к массовому воровству энергоресурсов на Кавказе

Воровство энергоресурсов уже стало частью кавказской культурыФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Владимир Путин лично обратил внимание на воровство энергоресурсов на Северном Кавказе. Почему столь давняя проблема, особенно распространенная в кавказских республиках, не решена до сих пор? Как именно воруют энергоресурсы в этих регионах – и как это связано с особенностями местной культуры? Подробности...
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Склока вокруг Долина обнажила презрение Навального к своим соратникам

Кинокритик Антон Долин невольно вызвал грандиозный конфликт в либеральном лагереФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«С какого перепугу Навальный считает, что имеет право на это высокомерие и хамство?» «Он вчера и нам нахамил, хотя мы привыкли». «Сорвался, конечно». Все это – оценки тех людей, которые поддерживают Навального. А вызвал он подобную реакцию безудержным хамством в адрес одного из своих либеральных соратников. Подробности...
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Как ослабить чувство горя после трагедии в Керчи

В минувшее воскресенье Керчь скорбно отметила 40-й день расстрела студентов педагогического колледжаФото: Юрий Васильев
Говорят, новая история Крыма теперь рассечена надвое – до и после 17 октября. Весь полуостров, да и вся страна, до сих пор скорбят по жертвам расстрела в Керчи. Как раненый приморский город встретил сороковой день гибели десятков подростков, как пытается залечить свои раны, рассказывает спецкор газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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На Балканах копируют украинские методы отторжения от России

Сербско-черногорское противостояние очень напоминает российско-украинский конфликтФото: Risto Bozovic/AP/ТАСС
Сто лет назад, 1 декабря 1918 года Сербия и Черногория окончательно объединились в Королевство сербов хорватов и словенцев (КСХС), «первую Югославию». Но в Черногории официально объявили эти события «сербской оккупацией». Здесь детально повторяют практику украинских властей по переписыванию истории и «очернению оккупантов». Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Мосье, пойдемте на баррикады, пока не угасло

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
«И не бензоколонки надо захватывать, а банки! – говорит женщина, отглатывая из бокала. – Тогда правительство возьмут за яйца, и эти гады сделают все, что пожелаешь. Вот вы, мосье, почему тут сидите?» Подробности...
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Telegram уничтожает русскую журналистику

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Оппозиция просто проспала эту площадку и теперь сильно расстраивается. Потому что без ежедневной накачки на других платформах – типа того же радио «Эхо Москвы», условно оппозиционные авторы сидели бы на уровне канала «Дачный участок». Подробности...
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Когда Россия покажет Украине кузькину мать

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Правы те, кто говорит, что готовность на жесткий ответ в случае брошенного вызова является важнейшим качеством государства, претендующего на значимое место в мировых раскладах. Вот только у такого положения дел есть и обратная сторона. Подробности...
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    Чем обернулось военное положение на Украине

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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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      В столице завершилась реконструкция стадиона «Динамо»

      Старейший в Москве, построенный еще в 1923 году стадион «Динамо» полностью обновился. Теперь он объединит под своей крышей сразу два объекта — стадион, рассчитанный более чем на 26 тыс. зрителей, и малую спортивную арену вместимостью до 14 тыс. человек. Обновление обошлось в 9 млрд рублей
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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Кожемяко принял решение расширить программу «400 дворов»

          1 декабря 2018, 10:47

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко решил увеличить количество дворов, которые войдут в программу благоустройства в 2019 году; теперь планируется привести в порядок 1 тыс. дворовых территорий во всех населенных пунктах края.

          Губернаторская программа «400 дворов» получила широкую поддержку у приморцев; за время существования проекта около 15 тыс. человек приняли участие в голосовании и почти 70 тыс. человек отдали подписи за благоустройство своих дворов, сообщает PRIMPRESS.

          С 10 ноября по 1 декабря в оргкомитет программы поступило около 3,5 тыс. заявок из всех городских округов и муниципальных районов Приморья.

          В программе приняли участие почти 200 населенных пунктов. В их число вошли не только крупные города и районные центры, но и небольшие сельские поселения с численностью населения до тысячи человек.

          «Хочу сказать, что по проекту «400 дворов» мы получили огромное количество заявок – более трех тысяч! Понятно, что все заявки пока наш бюджет не потянет. Но я принял решение уже в 2019 году увеличить количество дворов с 400 до 1000», – рассказал Кожемяко, комментируя свое решение.

          Отмечается, что более 78% заявителей выбрали из предложенных форм благоустройства установку спортивных и детских площадок.

          «Мы будем создавать условия для занятий спортом в каждом населенном пункте. Современные спортивные площадки должны появиться во многих дворах Приморья. Об этом говорят и сами приморцы. Когда в ноябре участники проекта «400 дворов» голосовали за актуальные и востребованные объекты благоустройства, то дворовые воркауты вошли в число лидеров наряду с детскими игровыми городками. Мы поддерживаем этот выбор и поможем реализовать то, что нужно жителям. Уверен – это единственно правильный подход. Работа власти должна опираться на мнение и желания людей», – отметил руководитель края.

          В данный момент ведется проверка всех поданных заявок в соответствии с правилами проекта. Список победителей будет опубликован на сайте 400дворов.рф 5 декабря.

          Победителям вручат специальные сертификаты, дающие гарантию, что их двор будет благоустроен в период с мая по ноябрь 2019 года.


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