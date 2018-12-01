Кожемяко принял решение расширить программу «400 дворов»

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко решил увеличить количество дворов, которые войдут в программу благоустройства в 2019 году; теперь планируется привести в порядок 1 тыс. дворовых территорий во всех населенных пунктах края.

Губернаторская программа «400 дворов» получила широкую поддержку у приморцев; за время существования проекта около 15 тыс. человек приняли участие в голосовании и почти 70 тыс. человек отдали подписи за благоустройство своих дворов, сообщает PRIMPRESS.

С 10 ноября по 1 декабря в оргкомитет программы поступило около 3,5 тыс. заявок из всех городских округов и муниципальных районов Приморья.

В программе приняли участие почти 200 населенных пунктов. В их число вошли не только крупные города и районные центры, но и небольшие сельские поселения с численностью населения до тысячи человек.

«Хочу сказать, что по проекту «400 дворов» мы получили огромное количество заявок – более трех тысяч! Понятно, что все заявки пока наш бюджет не потянет. Но я принял решение уже в 2019 году увеличить количество дворов с 400 до 1000», – рассказал Кожемяко, комментируя свое решение.

Отмечается, что более 78% заявителей выбрали из предложенных форм благоустройства установку спортивных и детских площадок.

«Мы будем создавать условия для занятий спортом в каждом населенном пункте. Современные спортивные площадки должны появиться во многих дворах Приморья. Об этом говорят и сами приморцы. Когда в ноябре участники проекта «400 дворов» голосовали за актуальные и востребованные объекты благоустройства, то дворовые воркауты вошли в число лидеров наряду с детскими игровыми городками. Мы поддерживаем этот выбор и поможем реализовать то, что нужно жителям. Уверен – это единственно правильный подход. Работа власти должна опираться на мнение и желания людей», – отметил руководитель края.

В данный момент ведется проверка всех поданных заявок в соответствии с правилами проекта. Список победителей будет опубликован на сайте 400дворов.рф 5 декабря.

Победителям вручат специальные сертификаты, дающие гарантию, что их двор будет благоустроен в период с мая по ноябрь 2019 года.