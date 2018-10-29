Захарова вступилась за Колпакова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова вступилась за главреда «Медузы» Ивана Колпакова, обвиненного в домогательствах к супруге сотрудника издания.

«Не знаю, прав он или не прав. Но знаю, что если сказал «не было харассмента», я имею все основания ему поверить на слово», – написала Захарова в своем Facebook.

Также она охарактеризовала Колпакова как профессионала, «настоящего живого человека» с принципами.

Захарова заявила, что вся история вокруг «Медузы» и ее главного редактора – «жуткие муки рождения идеологии».

Она заострила внимание на том, что в обществе эту ситуацию начали называть словом «харассмент», однако перестали обращать внимание на настоящие человеческие проблемы.

«Диктатура пролетариата не нравилась, а диктатура толерантности в самый раз? Любая диктатура убивает свободу. Да и человека она тоже убивает», – пояснила Захарова.

Скандал начался после того, как стало известно, что Колпаков в состоянии алкогольного опьянения якобы домогался супруги одного из сотрудников «Медузы». Сперва руководство издания временно отстранило редактора, но затем постановило восстановить его в должности. При этом оскорбленный сотрудник уволился.

Скандал разгорелся с новой силой, и 9 ноября Колпаков сам объявил о своей отставке. Он объяснил этот поступок тем, что только так можно минимизировать репутационный ущерб для издания, а в домогательствах признаваться отказался.

Журналистка Ксения Собчак предположила, что между Колпаковым и обвинившей его девушкой могли быть романтические чувства.