Деятели культуры высказались об идее лишить Ефремова звания заслуженного артиста

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9 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 21:58  |  vz.ru
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Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
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Как норвежский фрегат «потопил» самые масштабные учения НАТО на Севере

Фрегат «Хельге Ингстад» получил огромную пробоину в правом бокуФото: Marit Hommedal/Norsk Telegrambyra AS/Reuters
Следствием низкого уровня морской культуры и выучки назвал адмирал Касатонов то, что произошло у берегов Норвегии. Военный корабль, возвращавшийся с крупнейших за 30 лет учений НАТО в северных водах, столкнулся с нефтяным танкером. Эта «ложка дегтя» – далеко не единственная нештатная ситуация на маневрах и отнюдь не первый инцидент со столкновениями за последние годы. Натовские моряки потеряли выучку? Подробности...
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Авария ПД-50 оставила Россию без важнейших боевых кораблей

Так выглядел ПД-50 в рабочем состоянии. Похоже, таким мы его больше никогда не увидимФото: Лев Федосеев/ТАСС
Газете ВЗГЛЯД стали известны новые обстоятельства аварии, отправившей на дно одно из самых важных и дорогостоящих морских сооружений России – плавучий док ПД-50. Именно в нем обслуживались наиболее мощные корабли ВМФ, в том числе авианосец «Адмирал Кузнецов». Теперь можно предположить, кто является ответственным за аварию и можно ли вернуть док в строй. Подробности...
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Кто подтолкнул Вену к ссоре с Москвой

Австрийский премьер Курц и министр обороны Кунасек сделают заявление по итогам расследования дела о шпионажеФото: Christian Bruna/EPA/ТАСС
Отношения России с одним из самых близких европейских союзников – Австрией – поставлены под угрозу. Виной тому стал арест австрийского полковника, обвиняемого в шпионаже в пользу Москвы. Есть признаки, что австрийская контрразведка давно знала об этом человеке, но информация была обнародована только сейчас. Почему? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Где нам найти полицию будущего

Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
Очень многие беды и проблемы у нас именно от отчетности и статистики. Сколько судеб десятков тысяч прекрасных и порядочных сотрудников полиции она погубила, как разрушила организацию работы многих служб! Подробности...

Почему не состоялась антинобелевская премия СССР

Дометий Завольский, историк-архивист
В последнее десятилетие Нобелевская премия переживает не лучшие времена. Поневоле задумаешься: если Нобелевская премия не вполне объективна, но столь весома, не стоит ли обзавестись чем-то подобным, став создателем авторитетов? Подробности...

Наша нелюбовь к Тургеневу – симптом для нас

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Тургенев, двухсотлетие со дня рождения которого мы отмечаем, вне всякого сомнения великий русский писатель. В отличие от Толстого или Достоевского, Тургенев именно писатель. И потому он совершенно не русское явление. Подробности...
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      В России отмечается День народного единства

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        • Да, для всех заключенных

        • Да, но не для осужденных за насильственные преступления

        • Нет, наши тюрьмы и так достаточно комфортны

        • Нет, условия содержания должны стать еще жестче

        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

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        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          Деятели культуры высказались об идее лишить Ефремова звания заслуженного артиста

             9 ноября 2018, 20:25
          Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
          Текст: Михаил Мошкин

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          «Просто так, за здорово живешь, звание заслуженного артиста, народного артиста, Героя России или кавалера орденов отобрать нельзя», – сказал газете ВЗГЛЯД писатель Денис Драгунский. Так он прокомментировал призывы лишить артиста Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России. Такие звания присуждаются указом президента.

          «Если какому-то человеку очень захотелось отобрать у Михаила Олеговича Ефремова звание заслуженного артиста РФ, я предлагаю ему действовать, как у нас любят говорить, в рамках правового поля. Для этого существует регламент», – подчеркнул писатель, журналист и политолог Денис Драгунский.

          Напомним, что накануне блогер из Ростова-на-Дону, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян призвал лишить Ефремова почетного звания. Поводом послужило выступление актера на Украине.

          «Я сейчас совершенно не хочу обращать внимание на то, правильно это или не правильно это, заслужил он или не заслужил, можно его лишать или нельзя, хороший он или плохой, патриот он или наоборот... – это совершенно не имеет отношения к делу. Самая полезная вещь – подойти к вопросу формально, юридически», – отметил Драгунский.

          В советские времена звания заслуженного артиста давались указом Президиума Верховного Совета, сейчас – указом президента, напомнил собеседник. Для лишения этого звания, по логике, также необходим президентский указ, указал Драгунский. «Просто так сказать: «Я, Петр Иваныч, лишаю звания...» – ну это смешно. Поэтому все же нужно действовать в правовом поле», – подчеркнул собеседник.

          Действующее положение о почетном звании «Заслуженный артист Российской Федерации» утверждено указом президента от сентября 2010 года. Что же касается указов о награждении того или иного артиста, то они принимаются после рассмотрения ходатайств о награждении, которое подает президентская комиссия по госнаградам. Так, Михаил Ефремов получил свое звание указом Бориса Ельцина в 1995 года.

          «Существует процедура присвоения, но не существует процедуры снятия этого звания», – пояснил газете ВЗГЛЯД заместитель министра культуры России Владимир Аристархов.

          Причина, по которой блогер Манукян выступил со своей инициативой, вероятнее всего, была связана с недавними высказываниями Ефремова – в эфире украинского радио он заявлял, что Россия испытывает «фантомные боли» после краха СССР. «Вообще-то Михаил – человек одаренный... Но он же выпивает, насколько я знаю. Возможно, в этом «собака зарыта», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя Союза театральных деятелей России, народный артист России Евгений Стеблов.

          Отметим, что на Украине, которую недавно посетил Михаил Ефремов, к вопросу о лишении почетных званий подходят проще, чем в России. Так, в октябре в Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий лишение государственных наград и почетных званий целого ряда артистов, «выступающих с антиукраинскими призывами». Так, звания «Народный артист Украины» предлагается лишить певцов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Таисию Повалий, Ани Лорак, а также режиссера Владимира Бортко. Проект закона предусматривает лишение звания «Заслуженный артист Украины» Виталия Козловского и Светланы Лободы.

          «У нас в стране свобода беспрецедентная, – заметил Евгений Стеблов. – Мне 73 года, я жил при многих генеральных секретарях и президентах, могу об этом судить – уровень свободы высок, тем более в сравнении с Украиной».


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