Деятели культуры высказались об идее лишить Ефремова звания заслуженного артиста

«Просто так, за здорово живешь, звание заслуженного артиста, народного артиста, Героя России или кавалера орденов отобрать нельзя», – сказал газете ВЗГЛЯД писатель Денис Драгунский. Так он прокомментировал призывы лишить артиста Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России. Такие звания присуждаются указом президента.

«Если какому-то человеку очень захотелось отобрать у Михаила Олеговича Ефремова звание заслуженного артиста РФ, я предлагаю ему действовать, как у нас любят говорить, в рамках правового поля. Для этого существует регламент», – подчеркнул писатель, журналист и политолог Денис Драгунский.

Напомним, что накануне блогер из Ростова-на-Дону, член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян призвал лишить Ефремова почетного звания. Поводом послужило выступление актера на Украине.

«Я сейчас совершенно не хочу обращать внимание на то, правильно это или не правильно это, заслужил он или не заслужил, можно его лишать или нельзя, хороший он или плохой, патриот он или наоборот... – это совершенно не имеет отношения к делу. Самая полезная вещь – подойти к вопросу формально, юридически», – отметил Драгунский.

В советские времена звания заслуженного артиста давались указом Президиума Верховного Совета, сейчас – указом президента, напомнил собеседник. Для лишения этого звания, по логике, также необходим президентский указ, указал Драгунский. «Просто так сказать: «Я, Петр Иваныч, лишаю звания...» – ну это смешно. Поэтому все же нужно действовать в правовом поле», – подчеркнул собеседник.

Действующее положение о почетном звании «Заслуженный артист Российской Федерации» утверждено указом президента от сентября 2010 года. Что же касается указов о награждении того или иного артиста, то они принимаются после рассмотрения ходатайств о награждении, которое подает президентская комиссия по госнаградам. Так, Михаил Ефремов получил свое звание указом Бориса Ельцина в 1995 года.

«Существует процедура присвоения, но не существует процедуры снятия этого звания», – пояснил газете ВЗГЛЯД заместитель министра культуры России Владимир Аристархов.

Причина, по которой блогер Манукян выступил со своей инициативой, вероятнее всего, была связана с недавними высказываниями Ефремова – в эфире украинского радио он заявлял, что Россия испытывает «фантомные боли» после краха СССР. «Вообще-то Михаил – человек одаренный... Но он же выпивает, насколько я знаю. Возможно, в этом «собака зарыта», – сказал газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя Союза театральных деятелей России, народный артист России Евгений Стеблов.

Отметим, что на Украине, которую недавно посетил Михаил Ефремов, к вопросу о лишении почетных званий подходят проще, чем в России. Так, в октябре в Верховную раду внесли законопроект, предусматривающий лишение государственных наград и почетных званий целого ряда артистов, «выступающих с антиукраинскими призывами». Так, звания «Народный артист Украины» предлагается лишить певцов Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Таисию Повалий, Ани Лорак, а также режиссера Владимира Бортко. Проект закона предусматривает лишение звания «Заслуженный артист Украины» Виталия Козловского и Светланы Лободы.

«У нас в стране свобода беспрецедентная, – заметил Евгений Стеблов. – Мне 73 года, я жил при многих генеральных секретарях и президентах, могу об этом судить – уровень свободы высок, тем более в сравнении с Украиной».