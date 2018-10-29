«Почта России» перехватила в посылке компонент ракетного топлива

«Почта России» обнаружила в посылке токсичный компонент ракетного топлива, об этом сообщили в пресс-службе организации.

«На одном из сортировочных объектов было задержано почтовое отправление, во вложении которого находилось вещество бороводород, относящееся к компонентам ракетного топлива и являющееся токсичным», – рассказал представитель «Почты России», передает РИА «Новости».

Посылку передали «соответствующему ведомству» для проведения проверки, добавил он.

После этого посылке отказали в таможенном оформлении.

В марте 2018 года «Почта России» пресекла деятельность преступной группы, похищавшей посылки из сортировочного центра.