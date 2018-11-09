В метро Москвы появился поезд, приглашающий на выставку «Сокровища музеев России»

На Красную ветку московского метро вышел поезд, приглашающий гостей и жителей города на выставку «Сокровища музеев России», сообщается в пресс-релизе организаторов.

С 4 по 30 ноября на Сокольнической ветке столичного метрополитена будет курсировать поезд, запущенный в честь открытия выставки, собравшей в московском Манеже 280 лучших произведений из 50 музеев со всей страны.

Вагоны нового состава оформлены изображениями с экспозиции, которые познакомят пассажиров метро с некоторыми работами таких художников как, Маковский К.Е., Чернецов Н.Г., Серебрякова З.Е., Иванов М.Ф., Архипов А.Е., Богаевский К.Ф., Кустодиев Б.М., Васнецов А.М., Васнецов В.М., Петров-Водкин К.С.

«Несколько сотен стикеров размещены в 8 вагонах состава и приглашают всех желающих на бесплатную выставку. Мы надеемся, что даже те, кто не сможет прийти в Манеж увидев эти произведения оценит масштаб, а главное ценность коллекций музеев из 39 регионов страны, которые собирали кураторы Патриаршего совета по культуре, Третьяковской галереи, Росизо и проекта «Россия-Моя история» - сообщил организатор выставки Есин Иван Владимирович.

Напомним, что в День Народного единства (4 ноября) президентом Владимиром Путиным и патриархом московским и всея Руси Кириллом была открыта выставка «Сокровища музеев России», которая на сегодняшний день вызвала интерес у десятков тысяч гостей и жителей Москвы за первые дни экспонирования. Специально для посетителей проекта «Россия-Моя история» в этом году был расширен график работы выставки и теперь с 11 утра до 10 вечера без выходных экспозиция принимает гостей.

В рамках проведения выставки проходит обширная программа научных, методических, развлекательных мероприятий. За 18 дней их пройдет более 60, в том числе встречи с известными людьми, открытые обсуждения актуальных проектов, дискуссии на интересные темы, лекции и мастер-классы от знаменитых художников, писателей и ученых, а также презентации просветительских проектов в области истории и культуры.

Подробная программа мероприятий на сайте r-mh.ru.