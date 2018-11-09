Федотов рассказал, кто точно не войдет в следующий состав СПЧ

«Я не могу утверждать, что в результате ротации сменится больше или меньше половины членов Совета. Этот вопрос определяет глава государства: именно он утверждает состав Совета», – заявил газете ВЗГЛЯД глава СПЧ Михаил Федотов, комментируя сообщения о том, что Совет может обновиться наполовину.

«Как председатель Совета я уже направил свои предложения главе государства, а дальше решать ему. Потому говорить о том, что совет обновится на 50% или на 30% – преждевременно. Мы этого не знаем», – отметил глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.



При этом глава СПЧ назвал фамилии людей, которые точно не войдут в Совет.



«Это Максим Шевченко, заявивший, что он уходит из совета по политическим мотивам. А также Сергей Воробьев и Алексей Козырев, которые попросили не включать их в новый состав Совета, поскольку они очень заняты на своей основной работе. Напомню, что работа в СПЧ осуществляется на общественных началах», – отметил Федотов.



Ранее в пятницу газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что до конца года в результате ротации СПЧ может смениться около половины членов совета.