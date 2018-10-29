Глава СПЧ предложил создать Мемориал жертвам Гражданской войны

СПЧ планирует впредь заниматься темой увековечения памяти жертв политических репрессий, расширяя ее на жертв Гражданской войны, чтобы создавать фундамент для примирения между идейными сторонниками «красных» и «белых», сообщил газете ВЗГЛЯД глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов.

«Мы планируем выступить с инициативой сооружения в Москве общенационального Мемориала жертвам Гражданской войны», – добавил он.

По словам Федотова, в России «есть памятники героям Гражданской войны, прежде всего красным командирам». «А в последние годы стали появляться памятники лидерам Добровольческой армии, армии Колчака и так далее. Но это памятники героям. А мы ведем речь о мемориале жертвам», – подчеркнул Федотов.

«В прошлом году с участием президента Владимира Путина и патриарха Кирилла мы открыли Стену скорби – мемориал жертвам политических репрессий. Но помимо политических репрессий в нашей истории ХХ века была Гражданская война, которая является самостоятельным явлением. Жертвы войны погибали и от красного террора, и от белого террора. И мы в сердце своём должны чтить и тех, и других», – считает собеседник.

Федотов также убежден, что общество должно знать правду и о красном, и о белом терроре.

«Правда – она всегда целительна, какой бы горькой она ни была. Об ужасах белого террора говорилось в советское время очень много. В то же время тема красного террора была практически табуирована. Но, к сожалению, природа гражданской войны, как в нашей стране, так и в других странах, всегда такова, что сопровождается страшными жестокостями с обеих сторон. Очень важно, чтобы в сознании людей закончилась эта гражданская война. Ведь по сей день в казачьих станицах помнят, чей прадед расстрелял чьего прадеда... Пару лет назад я говорил об этом с великим писателем и гражданином Даниилом Граниным, а пару недель назад – с казаками на Кубани. Эта заноза осталась в душах наших людей, проросла в них сквозь поколения. Вот почему нам нужно примирение не на бумаге, а в душе. И мемориал жертвам должен стать реальным символом этого примирения», – считает он.

Как писала газета ВЗГЛЯД в июне, к столетию начала Гражданской войны ВЦИОМ провел опрос общественного мнения, чтобы выяснить отношение сограждан к событиям тех лет. Спрашивали о многом – в том числе и о том, кого бы поддержали, если бы оказались сейчас в 1918 году. Оказалось, что большинство, пусть и относительное, встало бы за большевиков. 34% были бы за красных, и только 14% – за белогвардейцев. Еще 10% предпочли бы «зеленых», то есть «третью силу» – как сказано в опросе, «активистов крестьянского восстания». «Переждать» попробовали бы 7%, а 5% просто уехали бы из страны.