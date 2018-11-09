Драка в летевшем с Украины в Египет самолете привела к вынужденной посадке

Самолет, направлявшийся из Киева в Шарм-эль-Шейх, был вынужден совершить посадку в Каире из-за драки пассажиров, сообщает туроператор Join UP!

Инцидент произошел 8 ноября на борту самолета авиакомпании YanAir, сообщается на сайте туроператора со ссылкой на данные авиаперевозчика.

«В соответствии с авиационными нормами экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время», – говорится в сообщении.

Из-за этого инцидента на четыре часа были задержаны рейсы Киев – Хургада, Хургада – Львов, Львов – Хургада и Хургада – Киев.

Отмечается, что туристы, у которых из-за задержки сократилось количество отдыха, получат финансовую компенсацию.

В январе 2017 года на борту самолета, направлявшегося из Бейрута в Лондон, произошла драка, пилотам пришлось совершить экстренное приземление.