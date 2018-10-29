У Роналду появился «самый страшный в мире кот»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес завели кота, которого журналисты успели окрестить «самым страшным в мире».

Фотографии появились в Instagram Родригес.

По информации The Sun, кот породы сфинкс обошелся спортсмену в 2,6 тыс. фунтов (3 тыс. евро).

При этом британские журналисты назвали питомца футболиста «самым страшным котом в мире», решив, что он «выглядит хуже, чем (бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед») Рой Кин в свои лучшие годы».