Пореченков заступился за Ефремова

Актер Михаил Пореченков заявил, что неправильно было бы лишать Михаила Ефремова звания заслуженного артиста России за высказывания на Украине.

«Звание ему не за высказывание давали, а за работу, за какие-то творческие вещи. Мне кажется, что это неправильно», – сказал Пореченков в эфире НСН.

Он отметил, что давно знает Ефремова и с хорошей стороны.

«К сожалению, не слышал, что он говорил. Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот. Мы знаем его как прекрасного артиста. Тут одно с другим не вяжется», – добавил он.

Ранее член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме блогер Вадим Манукян предлагал лишить Ефремова почетного звания. Поводом послужило выступление актера на Украине.

На прошлой неделе Ефремов в эфире украинского радио заявлял, что Россия испытывает «фантомные боли» после краха СССР и говорил, что разрушенное государство было «коммунистическим мороком».