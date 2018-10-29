Диспетчер проигнорировала призыв о помощи убитой в лифте женщины

Диспетчер лифта жилого дома в Москве, в котором во вторник обнаружили труп женщины с ножевыми ранениями, в течение минуты слушала, как расправляются с жертвой, но не стала вызывать полицию.

Перед смертью москвичка успела нажать кнопку вызова диспетчера, однако женщина на линии отреагировала странно: сначала предупредила, что находящихся в лифте снимает камера, а затем пригрозила вызвать полицию, передает РЕН ТВ.

При этом диспетчер так и не вызвала правоохранителей, хотя на аудиозаписи из лифта зафиксировано, что крики были слышны с первых секунд. Кроме того, слышно, как жертва умоляет убийцу забрать деньги и пощадить ее.

Напомним, тело женщины с ножевыми ранениями нашли в лифте жилого дома в Москве во вторник.

В убийстве заподозрили бывшего сотрудника полиции Азербайджана.