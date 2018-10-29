Путину в Казахстане подарили завязанный в узел гвоздь

Президент Владимир Путин вместе с казахским лидером Нурсултаном Назарбаевым осмотрел стенды туристической выставки в Петропавловске «Новые подходы и тенденции развития туризма России и Казахстана» и получил в подарок завязанный в узел гвоздь и казахский кнут – камчу.

Главам государств на нескольких мультимедийных стендах продемонстрировали видеоролики о планах развития туристических объектов Казахстана, а также ролики с видами природных красот республики. Затем Путин и Назарбаев осмотрели несколько региональных стендов выставки, в том числе стенд Астаны, Омской области, Татарстана и Ямало-Ненецкого автономного округа, передает РИА «Новости».

На одном из стендов президентов двух стран встречал рекордсмен книги рекордов Гиннесса Сергей Цырульников, который рассказал о традициях силовой культуры в Казахстане, о дружбе боксера Ивана Поддубного и его казахского ученика Хаджимукана Мунайтпасова, который «показывал номера в силовой культуре, завязывал гвозди в узлы, гнул подковы». Цырульников рассказал о традиции дарить завязанные в узел гвозди «уважаемым людям». Он в присутствии президентов связал в узел три гвоздя и подарил их Владимиру Путину.

«Горячий металл», – отметил российский президент, приняв подарок.

Не оставил без подарка Цырульников и президента Казахстана, согнув для него металлический пруток. Он рассказал, что любой казахский боец, который смог согнуть этот пруток, получал скакуна.

У следующего стенда президентам двух стран продемонстрировали традиционные атрибуты казахских наездников, в том числе кнут-камчу. Назарбаев рассказал Путину, что этот кнут традиционно использовался и на больших собраниях, «сначала клали камчу, а потом говорили речь». «Мы сейчас будем выступать, так что пригодится», – пошутил в ответ российский президент. Назарбаев также добавил, что согласно казахским поверьям, такой кнут защищает и от злых духов. В итоге Путину подарили этот кнут после того, как он осторожно спросил: «А это можно взять?».

Затем главы государств продолжили осмотр стендов. В частности, у стенда Татарстана, который посвящен зоне отдыха на территории Болгарского заповедника, расположенной у слияния рек Волга и Кама, Путин пригласил Назарбаева посетить это место, отметив живописные природные виды заповедника.

Представители стенда Ямало-Ненецкого округа, увидев президентов, начали активно зазывать их к себе и даже для этого стали бить в бубен. Это привлекло внимание российского президента, однако он продолжил прогулку по выставке с Назарбаевым по установленному маршруту. Однако потом главы двух государств все-таки подошли к стенду Ямала, оформленному в виде чума из оленьих шкур. Путину и Назарбаеву рассказали, как регион привлекает иностранных туристов необычной национальной культурой.

Затем президенты осмотрели еще несколько стендов, обмениваясь друг с другом шутливыми репликами, и сделали несколько фотографий с участниками выставки.