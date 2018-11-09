Пьяный мужчина пришел к знакомой в подмосковный колледж и устроил стрельбу из пневмата

Посторонний мужчина выстрелил в воздух из пневматического оружия, поссорившись с охранником в колледже в подмосковном Ногинске.

«Молодой человек, который не был учащимся, пытался пройти на территорию учебного заведения, у него возник конфликт с охранником учебного заведения, после чего он выстрелил один раз в воздух, по предварительным данным, из пневматического оружия», – рассказали РИА «Новости» в пресс-службе ГУ МВД Подмосковья.

Инцидент случился в четверг, но известно о нем стало в пятницу.

Пострадавших нет. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции.

По данным источника в правоохранительных органах, 27-летний задержанный был пьян и хотел «пообщаться со своей знакомой».