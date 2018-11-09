Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в пятницу опустился на 5 копеек – до 66,85 рубля, курс евро снизился на 15 копеек, составив 75,82 рубля.

Стоимость нефти выросла до 70,76 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».