Юрлица обяжут предоставлять операторам данные о пользователях номеров

Глава российского правительства Дмитрий Медведев одобрил изменения правил предоставления услуг связи юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте кабмина.

Согласно изменениям, юридические лица и индивидуальные предприниматели при заключении договора на оказание услуг связи будут обязаны «предоставлять оператору связи в течение 15 дней со дня заключения договора достоверные сведения о лицах, использующих оборудование абонента – юридического лица (индивидуального предпринимателя), содержащие фамилии, имена, отчества, даты рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, а в случае смены лиц, использующих оборудование юридического лица, – предоставлять соответствующие достоверные сведения о новых пользователях не позднее 15 дней со дня, когда ему стало известно о таком изменении».

Также документ обязывает операторов связи осуществлять проверку достоверности предоставленной информации посредством использования «Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», усиленной квалифицированной электронной подписи, единого портала госуслуг и информационных систем государственных органов при наличии подключения оператора к этим системам через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Если достоверность информации не будет подтверждена, оператор будет обязан прекратить оказание услуг абоненту.