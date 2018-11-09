Президент Чехии предсказал новый экономический кризис

Чешский президент Милош Земан спрогнозировал начало нового, более крупного мирового экономического кризиса, причиной которого станет некачественное управленческое решение, а не цикличность экономики, как часто говорят.

«Это произойдет не потому, что существует какой-то экономический цикл. Это удобная [для разъяснения неспециалистам причин кризиса] фикция. В действительности кризис вызывает некачественное [управленческое] решение», – сказал он в интервью телеканалу Barrandov.

Земан подчеркнул, что таким решением может быть политика протекционизма, реализуемая национальными правительствами. Он назвал протекционизм «глупостью», которая наносит ущерб всем странам, передает ТАСС.

Милош Земан, являющийся одним из ведущих чешских экономистов, привел в пример американские пошлины на китайскую сталь. Он отметил, что бюджет США получит определенную прибыль, однако это несравнимо больший ущерб получит автомобилестроение этой страны.

«Я [выступаю] за устранение любых таможенных барьеров. Если этого не произойдет, то можно ждать, что китайско-американская торговая война создаст угрозу для всего мира», – предупредил Земан.

Ранее Земан предупреждал о грядущем кризисе немецких промышленников.

Американские СМИ уже писали о предстоящем мировом экономическом кризисе, а миллиардер из США назвал его предположительные сроки.

Кроме того, в интервью Земан коснулся миграционного вопроса. Он, в частности, категорически отверг возможность подключения республики к Всемирному пакту ООН о миграции. «Его главный недостаток – то, что в нем не делаются различия между нелегальной и легальной миграцией», – сказал президент Чехии.