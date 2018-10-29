Онищенко высказался о «цензуре» в магаданском детском саду

В детсадах какие-то рогоносцы ходят – единороги. В мультиках-то, посмотрите: ни одного же нет нашего! Даже наши мультипликаторы позаимствовали телепузиков каких-то», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Геннадий Онищенко, комментируя запрет на костюмы иностранных персонажей в одном из детских садов Магадана.

«Скорее всего, это в детском саду отреагировали. Это не указание сверху, а инициатива снизу, вполне уместная, – сказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. – Если эта инициатива идет от воспитателей, от родительского комитета, я это бы только приветствовал».

Депутат вполне разделяет чувства тех, кто предлагает подобные меры.

«Я бы это оценил не как насильственное действие, а как некую реакцию в тональности «Доколе мы вот будем хэллоуины разные праздновать»? – полагает Онищенко. – В конце концов, наша ментальность с детства была настроена на позитив. А хэллоуины все эти, я смотрю, – какие-то деструктивные».

Если предполагать, что у каждой сказки должны быть начало и конец, и какая-то цель, то цели не должны быть упадочническими и тупиковыми, что часто бывает в западных сказках, пояснил депутат.

Впрочем, Онищенко оговорился, что сказки в детском саду можно читать не только русские. «В нашей стране, даже в Магадане, не получится читать только русские сказки, - говорит он. – И татарские, и удмуртские, и мордовские, и белорусские, какие хотите читайте. В этом плане нас богатый выбор. Но если говорить об иностранных сказках, то и в моем детстве они были, конечно, это добрые сказки, например, сказки Андерсона». Происхождение сказки в принципе неважно, главное, чтобы она была доброй, подытожил депутат.

Накануне стало известно, что педагоги детского сада в Магадане запретили детям приходить на новогодний утренник в костюмах персонажей зарубежных мультфильмов.

В детском саду вывесили соответствующее объявление, сообщает «Ридус». «Предусмотрены следующие персонажи: девочки – куколки, мальчики – персонажи отечественных сказок и мультфильмов (Буратино, Пьеро, Чиполлино, Арлекино, Незнайка, богатыри, мушкетеры и т. д.). Персонажи современных зарубежных мультфильмов на утреннике в детском саду недопустимы». Объявление опубликовала жительница Магадана Юлия Рощина в Facebook.

Правда, после начала скандала в Сети администрация детсада передумала и разрешила костюмы зарубежных персонажей.