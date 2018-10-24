Екатерина Гордон назвала идиотскими большинство инициатив Поклонской

«Очень часто я вижу в ее высказываниях чистый популизм», – заявила газете ВЗГЛЯД общественный деятель Екатерина Гордон. Так она прокомментировала сообщения о том, что Наталья Поклонская может возглавить новое движение или партию.

«Вообще, идея создавать партию не должна возникать у Наташи (Поклонской) – чиновника, человека при власти, она должна возникать у граждан», – сказала общественный деятель и журналистка Екатерина Гордон.

Напомним, в четверг депутат Госдумы Наталья Поклонская спросила у своих подписчиков в соцсетях, какое политическое движение во главе с ней они бы поддержали, и сообщила, что стране нужна «новая политическая сила». В октябре агентство Ura.ru со ссылкой на неназванного федерального политика сообщило о якобы планах создания новой партии под названием «Сила России». Сообщалось, что партию может возглавить Поклонская и ее коллега по фракции Сергей Железняк. Тогда Поклонская опровергла это сообщение.

Но сейчас, как сообщила депутат, она работает «над несколькими интересными проектами». «Обращения и жалобы людей показывают системные проблемы, которые необходимо решат. Поэтому я не исключаю, что со временем и, может быть, в обозримом будущем это выльется в какие-то более организованные формы: может быть общественного движения, может быть ещё чего-то», – написала Поклонская.

«У Поклонской такая работа: ей нужно периодически генерировать какие-то инициативы, в большинстве своем, на мой взгляд, идиотские», – заявила Гордон.

«Я не верю в партию, созданную сверху. Ни в какую, – добавила она. – Все это просто эксплуатация несвежих лозунгов», – говорит она. Гордон считает, что сначала надо заслужить право обращаться к людям. «Идея создавать партию не должна возникать у чиновника или у какого-то человека при власти, она должна возникать у граждан. К сожалению, в нашей стране это не так, поэтому партийная жизнь у нас является фикцией. Я мечтаю о том, что однажды активные граждане создадут реальную гражданскую силу. Поэтому чего там придумала поутру Поклонская и какую несвежую идеологию разольют в новую банку мне неинтересно», – делает вывод Гордон.

По ее мнению, в России нет электората, способного воспринять идеи Поклонской. «Политическая активность у народонаселения практически отсутствует, – считает Гордон. – Есть лживая статистика и подтасовки, вот и всё. А если реально посмотреть на то, что сейчас происходит с россиянами, так им абсолютно наплевать на то, какую новую партию придумают там или сям. Всё это иллюзия движений, абсолютная матрица, которая осточертела даже тем, кто ее придумал».