Медведев предложил вернуться в вопросе оформления земель к римскому праву

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что людям, которые владеют земельными участками годами, нужно дать возможность оформить права на них, и напомнил о римском институте приобретательной давности.

«Надо дать людям, которые годами владеют земельными участками, возможность на них оформить права, включая, кстати, известный еще со времен римского права институт приобретательной давности, который у нас мало применяется в стране», – передает слова Медведева РИА «Новости».

Смысл института приобретательной давности, известного со времен римского права, состоит в том, что при наличии определенных, указанных в законе условий существует возможность превращения фактического владения имуществом в право собственности.