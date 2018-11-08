В Совфеде указали на взаимосвязь прав человека и культурного контекста

Права человека не могут существовать в отрыве от культурного и исторического контекста, заявил председатель комитета Совета Федерации России по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Клишас заявил на Международной конференции по защите прав человека на евразийском пространстве, что «согласен с тезисом об универсальном характере прав и свобод». По его мнению, «права и свободы обладают этим качеством универсального характера, потому что все мы пытаемся выработать некий единый подход», передает ТАСС.

Однако «они не могут существовать в отрыве от культурного, от исторического контекста, в некоторых случаях и от религиозного» и «не могут существовать в отрыве от конституционно-правовой реальности».

Клишас заверил участников конференции в том, что Россия «последовательно стоит на позиции исполнения всех своих международных обязательств, в том числе и в сфере прав и свобод».

Международная конференция «Проблема защиты прав человека на евразийском пространстве: обмен лучшими практиками омбудсменов» проходит в Москве во второй раз. В четверг ее открыла уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

В 2018 году конференция посвящена 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию принятия Конституции России. В мероприятии принимают участие представители 16 государств.