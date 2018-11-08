Матч между сборной ФНЛ и итальянской лигой Б отменили из-за политики

Товарищеский матч между сборными российской Футбольной национальной лиги и итальянской Лиги Б отменили из-за «политико-институтоционных проблем», заявили в пресс-службе ФНЛ.

Сам матч должен был пройти 28 ноября в Тамбове. Итальянская сторона уведомила руководство ФНЛ о невозможности приехать в Россию, говорится на сайте российской организации.

В качестве причины итальянцы указали «политико-институционные проблемы, которые создали определенные трудности клубам лиги».

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что разочарован таким решением итальянских коллег.

«Несмотря на то, что окончательное решение об участии в очередном, уже седьмом по счету матче руководители Лиги Б в этом году приняли с опозданием, мы успели проделать большую организационную работу и имели все основания полагать, что встреча в Тамбове прошла бы на очень высоком уровне», – сказал Ефремов.