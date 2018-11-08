Открылись регулярные пассажирские авиарейсы Москва – Дамаск

Московский аэропорт Шереметьево начал обслуживать регулярные рейсы в Дамаск сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines.

Рейсы будут выполняться еженедельно по средам, сообщили в Шереметьево.

«Полеты осуществляются на лайнерe Airbus A320 с компоновкой 144 кресла в эконом-классе и 12 кресел в бизнес-классе. Пассажирам предложено обслуживание в Терминале F», – говорится в сообщении аэропорта.

Авиакомпания также осуществляет полеты в Бейрут, Стамбул, Кувейт, Дубай, Доху и региональные центры с пересадкой в Дамаске.

В октябре глава Крыма Сергей Аксенов предлагал председателю сирийского правительства Имаду Хамису создать совместную авиакомпанию и возобновить авиасообщение между Симферополем и Дамаском.