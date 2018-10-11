Диетолог оценил рацион похудевшего на «министерской диете» депутата

Научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург заявил, что на 3,5 тыс. руб. в месяц вполне можно составить рацион питания, указав при этом на недостатки в «продуктовой корзине» депутата Николая Бондаренко.

Диетолог, д.м.н, научный редактор журнала «Худеем правильно» Михаил Гинзбург, комментируя похудение саратовского депутата Николая Бондаренко, заявил, что крайне важно отличать диетологию от политики:

«Политик не ставит задачу оздоровиться с помощью диеты, а хочет проверить, можно ли существовать на 3,5 тыс. руб. в месяц, и к чему это приведет. В политических проверках очень многое зависит от исходной точки испытуемого. Видимо, его исходная позиция заключается в том, что прожить на эти средства нельзя (депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко в октябре раскритиковал регионального министра занятости, труда и миграции Наталью Соколову. Она утверждала, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, прим. ВЗГЛЯД).

По словам эксперта, описываемый депутатом рацион (лук, морковь, картофель, курица, яблоки, макароны, масло) недостаточен для оценки с точки зрения диетологии:

«Вопрос, сколько этих продуктов? Нам в конечном итоге нужно выйти на калории и питательные вещества. Как мне кажется, он не диетолог, в условиях возможной замены продуктов ему трудно сориентироваться, что можно, а чего нельзя. Например, из недорогих источников белка ему явно не хватает бобовых. Горох, фасоль, чечевица, соя, он бы мог включить это в рацион, и ему это пошло бы на пользу», – объяснил диетолог.

Он отметил, что стоимость этих продуктов невысока, килограмм дробленого гороха можно купить за 30-40 рублей, а это не менее 400 гр. белка. Если пересчитывать на белок, политик покупает довольно дорогой – курицу. Относительно дешевым белком, который тоже можно купить, уложившись в бюджет, являются яйца, кисломолочные продукты. И этот белок весьма полезный, потому что если кисломолочные продукты не слишком жирные, нет большой нагрузки в виде холестерина.

Гинзбург напомнил, что министр Соколова говорила о большой группе калорийных (питательных) продуктов – крупах и макаронных изделиях.

«Понятно, что есть разные фирмы и производители, но по сути это одно и то же, просто можно закупать продукты в недорогих магазинах. Лук и морковь с капустой – вне сезона тоже не дорогие и полезные. Конечно, 3,5 тыс. руб. – это минимальная сумма, но если использовать недорогие и полезные продукты, на эти деньги можно прожить. Министр хотела сказать, что здоровое питание и здоровые продукты стоят недорого», – считает Гинзбург.

По словам диетолога, рацион зависит от возраста и пола человека, его трудовой деятельности.

«Молодому мужчине, если он занимается спортом или тяжелой физической работой, необходимо больше животного белка, но пожилые люди – не из политических, а из медицинских соображений – должны по минимуму употреблять животные белки и жиры, не злоупотреблять холестериновой нагрузкой. Обратить внимание на растительные продукты: крупы, овощи, грубый хлеб – это не дорого», – подытожил доктор медицинских наук.

Напомним, две недели назад в Саратове разразился скандал, в результате которого уволилась региональный министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова. Она утверждала, что неработающим пенсионерам вполне реально прожить на 3,5 тыс. рублей в месяц, соблюдая «макаронную» диету. Бондаренко тогда решил провести эксперимент, в рамках которого планирует прожить целый месяц на 3,5 тыс. рублей.