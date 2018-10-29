Мария Захарова рассказала, как отвечает напористым журналистам

Взгляд
8 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 14:32  |  vz.ru
Разделы

Новый российско-китайский самолет заподозрили в плагиате

Представленный в Китае самолет CR929 показался дизайнерам «Атома» подозрительно знакомымФото: Марина Лысцева/ТАСС
Громкий скандал разразился в первый день работы авиасалона China Airshow в китайском городе Чжухае. Китайского авиастроителя, работавшего в сотрудничестве с ОАК, упрекнули в том, что его дизайн позаимствован без спроса у одного из российских инженеров. Производители эти обвинения отвергают. Газета ВЗГЛЯД попыталась разобраться в том, чья версия ближе к действительности. Подробности...
Перейти а раздел…

Как предательство Горбачева породило уникальный ракетный комплекс

Ракеты «Искандер» – разработка, опередившая свое время и до сих пор пугающая страны НАТОФото: Стрингер/РИА «Новости»
Тридцать лет назад, 7 ноября 1988 года, генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев под нажимом академика Сергея Непобедимого принял решение о разработке оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». А перед этим решением Горбачева был уничтожен предшественник «Искандера», комплекс «Ока» – и деятели российского ВПК не могут простить это генсеку до сих пор. Почему?  Подробности...
Перейти а раздел…

«Пиры Цеповяза» вызвали поразительную реакцию ФСИН

Опасный убийца живет в тюрьме в роскоши – и ФСИН признается в бессилии этому противостоятьФото: Соцсети
В истории с роскошной жизнью в колонии одного из членов «банды Цапков» самым возмутительным является вовсе не красная икра и не крабы. Что российские тюрьмы поражены коррупцией, ни для кого не секрет. Наиболее потрясающей оказалась реакция на это безобразие тех, кто должен эту коррупцию пресекать. А именно руководства ФСИН. Подробности...
Перейти а раздел…

В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

Такие универсальные туалеты появились даже в некоторых американских школахФото: Brian Branch Price/ZUMA/Global Look Press
Похоже, Соединенные Штаты перестают быть местом, где преклоняются перед трансгендерами. По крайней мере, американская либеральная пресса бьет тревогу: президент Трамп отменяет былое наследие Обамы по части отношения к одному из самых несчастных сексуальных меньшинств. Как ни парадоксально, таким образом Трамп наносит удар по богатейшим людям Америки. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
Перейти а раздел…

Журналистика и в США, и в мире в глубоком кризисе

Евгений Минченко, президент холдинга «Минченко консалтинг»
Про столкновение Дональда Трампа и репортера CNN Джима Акосты. Власть задавать вопросы – это именно власть. И может быть злоупотребление этим типом власти. Если вопрос содержит идеологически окрашенное высказывание – это не вопрос журналиста. Это вопрос политика-оппонента. Подробности...

Давление Запада на олигархов вернет их деньги в Россию

Владимир Добрынин, журналист
Антироссийские санкции должны были намекнуть российским толстосумам, что тема «не доверяйте Западу – только Россия обеспечит вам и вашим капиталам защиту» – не повод для шуток, а единственная реальная альтернатива. Подробности...

Созданная Лукашенко система зашаталась и начала сыпаться

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Современная Белоруссия в значительной степени результат таланта, работы и усилий лично Александра Лукашенко, и у него есть серьезные основания записывать это себе в заслуги. Но есть у этой истории и другой аспект. Подробности...
Обсуждение: 11 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как изменили мир русские разведчики-нелегалы

    Кто должен бояться выхода США из ракетного договора

    Какие имена получат аэропорты России

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      В России отмечается День народного единства

      В воскресенье в России отмечается День народного единства. По традиции Владимир Путин в сопровождении религиозных лидеров возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве
      Подробности...

      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
      Подробности...

      На Краснодарский край обрушились ливни

      Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Верите ли вы, что после смерти вас ждет:
        • Рай

        • Ад

        • Новое рождение

        • Ничто, я атеист

        Правительство намерено снова отложить выплаты по советским вкладам в Сбербанке. Теперь до 2022 года. Считаете ли вы такое решение справедливым?
        • Да, у государства сейчас нет на это денег

        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

        • Нет, нужно отказаться от некоторых социальных программ, но долги отдать

        Как вы оцениваете уровень насилия в обществе вокруг вас в последнее время?
        • Вырос

        • Упал

        • Остался прежним

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Пашинян проинформировал Путина о кандидате Армении в генсеки ОДКБ
          Стало известно, как в российских тюрьмах предотвращают бунты исламистовЗахарова усомнилась в том, что Скрипаль живФинская церковь поймала Порошенко на лжиТаратута оценил поведение изгнанного из Белого дома журналиста CNN
          В Европе призвали почтить Россию как страну, дважды спасшую мир в XX векеСимоньян посмеялась над ябедой-ПорошенкоОткрылись регулярные пассажирские авиарейсы Москва – ДамаскКоллекторы опубликовали порно-коллаж семьи должника
          Россияне оказались «продуктовыми патриотами»В сирийской армии рассказали о последствиях поставок С-300Киевских гимназистов научат «воинской доблести» на примере СС «Галичина»Европейские разведки перестали доверять Австрии из-за отношений с Россией

          Главная тема


          В чем подоплека «битвы за права трансгендеров» в США

          дело о хищении


          Симоньян прокомментировала заявление Клейменова в поддержку Серебренникова

          крах супердержавы


          Эксперт оценил шансы США повторить судьбу СССР

          выступления на Украине


          Ефремов отреагировал на предложение лишить его звания заслуженного артиста

          Видео

          армия и вооружения


          Адмиралы объяснили, почему новейший российский корабль вели на буксире

          островная жизнь


          Как накормить Сахалин собственной едой

          потеря преимущества


          Шутка про НАСА и батут возвращается Рогозину бумерангом

          было ваше, стало наше


          Отказ Лондона возвращать золото Венесуэлы угрожает интересам России

          история спецслужб


          Пять величайших разведчиков-нелегалов России и СССР

          «двойная коллизия»


          Игорь Мальцев: Позорное изгнание Меркель полностью изменит политический ландшафт Европы

          «домашние террористы»


          Дмитрий Дробницкий: До новой гражданской войны в США остался лишь шаг

          «юбилей ВЛКСМ»


          Егор Холмогоров: Женщины превратились в сексуальных рабынь для комсомольских отрядов

          на ваш взгляд


          Что вас ждет после смерти?

          Мария Захарова рассказала, как отвечает напористым журналистам

             8 ноября 2018, 13:20
          Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press
          Текст: Андрей Резчиков

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Мы действуем на основе закона, для нас это самое главное. Во-вторых, на то и дано общение, чтобы решать все вопросы в ходе дискуссии, убеждать, а не прогонять», – сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова о том, как в министерстве построено общение с журналистами. Накануне сотрудника CNN лишили аккредитации в президентском пуле за перепалку с Дональдом Трампом.

          Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что в ведомстве всегда находят возможность отвечать даже на странные и неуместные вопросы зарубежных журналистов. Она напомнила о соблюдении закона, который регламентирует работу в России иностранных журналистов. «Наши двери открыты для всех. Мы считаем, что в споре рождается истина», – сказала Захарова.

          Она призналась, что в ее практике было «огромное количество» ситуаций, когда журналист вместо вопросов начинал говорить прокламациями. «Да чего только не было, ситуации были очень разные... Мы действуем на основе закона, для нас это самое главное. Во-вторых, на то и дано общение, чтобы решать все вопросы в ходе дискуссии, убеждать, а не прогонять», – подчеркнула Мария Захарова.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста лишился в среду постоянного пропуска в Белый дом после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом.

          Акоста начал засыпать президента разными вопросами, в том числе о прошедших промежуточных выборах, «караване» мигрантов из Мексики, о якобы имевшем место «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году. Трамп попросил журналиста сесть на место, после чего модератор попыталась отобрать микрофон у репортера, но Акоста все равно продолжил выкрикивать вопросы.

          Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно сталкивался с напористостью журналистов. Летом прошлого года на неформальной встрече министров ОБСЕ в Австрии Лавров возмутился тем, что журналисты столпились вокруг стола, не обращая внимания на сидящих. «Дайте мне воздуха. Вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной. Это не очень вежливо», – сказал Лавров.

          Однако в ответ одна из журналисток перегнулась через весь стол и поднесла к Лаврову микрофон. «Это совсем невежливо. Кто вас так воспитывал? Родители? Учителя? Они вам не говорили, что когда председательствующий начинает говорить, лучше отойти в другое место?» – спросил министр.

          Ранее перед началом переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров делал замечание американским журналистам, выкрикивавшим вопросы. Глава российского МИДа поинтересовался, кто учил представителей прессы манерам.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............