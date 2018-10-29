Мария Захарова рассказала, как отвечает напористым журналистам

«Мы действуем на основе закона, для нас это самое главное. Во-вторых, на то и дано общение, чтобы решать все вопросы в ходе дискуссии, убеждать, а не прогонять», – сказала газете ВЗГЛЯД официальный представитель МИД России Мария Захарова о том, как в министерстве построено общение с журналистами. Накануне сотрудника CNN лишили аккредитации в президентском пуле за перепалку с Дональдом Трампом.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что в ведомстве всегда находят возможность отвечать даже на странные и неуместные вопросы зарубежных журналистов. Она напомнила о соблюдении закона, который регламентирует работу в России иностранных журналистов. «Наши двери открыты для всех. Мы считаем, что в споре рождается истина», – сказала Захарова.

Она призналась, что в ее практике было «огромное количество» ситуаций, когда журналист вместо вопросов начинал говорить прокламациями. «Да чего только не было, ситуации были очень разные... Мы действуем на основе закона, для нас это самое главное. Во-вторых, на то и дано общение, чтобы решать все вопросы в ходе дискуссии, убеждать, а не прогонять», – подчеркнула Мария Захарова.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, корреспондент телекомпании CNN Джим Акоста лишился в среду постоянного пропуска в Белый дом после перепалки с американским президентом Дональдом Трампом.

Акоста начал засыпать президента разными вопросами, в том числе о прошедших промежуточных выборах, «караване» мигрантов из Мексики, о якобы имевшем место «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году. Трамп попросил журналиста сесть на место, после чего модератор попыталась отобрать микрофон у репортера, но Акоста все равно продолжил выкрикивать вопросы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров неоднократно сталкивался с напористостью журналистов. Летом прошлого года на неформальной встрече министров ОБСЕ в Австрии Лавров возмутился тем, что журналисты столпились вокруг стола, не обращая внимания на сидящих. «Дайте мне воздуха. Вокруг стола сидят люди, а вы повернулись к ним спиной. Это не очень вежливо», – сказал Лавров.

Однако в ответ одна из журналисток перегнулась через весь стол и поднесла к Лаврову микрофон. «Это совсем невежливо. Кто вас так воспитывал? Родители? Учителя? Они вам не говорили, что когда председательствующий начинает говорить, лучше отойти в другое место?» – спросил министр.

Ранее перед началом переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном Лавров делал замечание американским журналистам, выкрикивавшим вопросы. Глава российского МИДа поинтересовался, кто учил представителей прессы манерам.