Стало известно о еще одной фигурантке дела против Рыболовлева

В Монако задержанных помощницу российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева Татьяну Бешару и самого бизнесмена освободили под залог.

«Рыболовлев освобожден под залог, он останется под судебным контролем. Вместе с ним была задержана и сегодня также освобождена под залог помощница Татьяна Бешара», – приводит РИА «Новости» слова своего источника в судебных органах.

Ранее генпрокурор Монако Сильви Пети-Леклер сказал, что бизнесмена отпустили из-под стражи под судебный котроль.

Напомним, Рыболовлева задержали во вторник по запросу прокуратуры княжества. Вместе с миллиардером была задержана «почти вся бывшая верхушка судебного аппарата» Монако. В среду бизнесмену предъявили обвинение.